В Физули возвращаются еще три десятка семей

Жители Физули продолжаются возвращаться к родным очагам. Здесь их ждут отдельные квартиры, развивающаяся городская инфраструктура и рабочие мета.

Еще 30 семей (127 человек) возвращаются в родной Физули после долгой разлуки. Сегодня утром они выехали из Гарадагского района Баку. В настоящее время в Физули живет уже 410 семей (1 519 человек).

Отметим, что в Физули их ждут отдельные квартиры, а также активно развивающаяся городская инфраструктура.

Ранее сообщалось о том, что все вернувшиеся в освобожденные районы будут обеспечены работой. Этим займутся созданные на местах центры занятости.