Вылет 42 рейсов был задержан в аэропортах Москвы

Опубликовано: 13:56, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Московские аэропорты – Внуково, Домодедово, Шереметьево – задержали вылет 42 бортов. Причины задержек не называются.

Массовая задержка рейсов случилась в нескольких аэропортах Москве. В частности, во Внуково не вылетели в положенное время 11 самолетов, а в Домодедово – 25. Шесть воздушных судов не покинули гавань в Шереметьево.

Данных о задержках вылетов в Жуковском нет. Информации о том, по какой причине произошла задержка рейсов, также нет.

Напомним, что аэропорты Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Оба аэропорта отметили, что ограничения вводились в «целях обеспечения дополнительных мер безопасности».