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Вылет 42 рейсов был задержан в аэропортах Москвы

Вылет 42 рейсов был задержан в аэропортах Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Московские аэропорты – Внуково, Домодедово, Шереметьево – задержали вылет 42 бортов. Причины задержек не называются.

Массовая задержка рейсов случилась в нескольких аэропортах Москве. В частности, во Внуково не вылетели в положенное время 11 самолетов, а в Домодедово – 25.  Шесть воздушных судов не покинули гавань в Шереметьево.

Данных о задержках вылетов в Жуковском нет. Информации о том, по какой причине произошла задержка рейсов, также нет.

Напомним, что аэропорты Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Оба аэропорта отметили, что ограничения вводились в «целях обеспечения дополнительных мер безопасности».

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