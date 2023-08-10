Вылет 42 рейсов был задержан в аэропортах Москвы

Московские аэропорты – Внуково, Домодедово, Шереметьево – задержали вылет 42 бортов. Причины задержек не называются.
Массовая задержка рейсов случилась в нескольких аэропортах Москве. В частности, во Внуково не вылетели в положенное время 11 самолетов, а в Домодедово – 25. Шесть воздушных судов не покинули гавань в Шереметьево.
Данных о задержках вылетов в Жуковском нет. Информации о том, по какой причине произошла задержка рейсов, также нет.
Напомним, что аэропорты Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Оба аэропорта отметили, что ограничения вводились в «целях обеспечения дополнительных мер безопасности».