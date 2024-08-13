Выборы в парламент Грузии 2024: завершена регистрация партий

Центризбирком Грузии окончил регистрацию политических партий для участия в выборах в парламент, которые состоятся 26 октября 2024 года. Успешно пройти процесс удалось 17 объединениям.

Предвыборная кампания в Грузии перешла на новый этап – официально завершилась регистрация партий на выборы в парламент, сообщили в ЦИК.

Изначально заявления в орган подали 30 партий. Два из них не рассматривались вовсе. Зарегистрированы как участники выборов были 17 партий. Остальные 11 получили отказ.

В ЦИК также назвали причины отказа в регистрации. Так, четыре партии не подали необходимые для регистрации 25 тыс подписей. Пять допустили ошибки в списке сторонников, причем позже так и не исправили их. Еще у двух партий на момент подачи заявления фактически не было лидеров.

В комиссии уточнили, что некоторые партии подали списки с подписями людей, которые на самом деле эти подписи не оставляли. Такими делами займутся следственные органы.

Кроме прошедших регистрацию 17 партий, претендовать на попадание в избирательный бюллетень могут еще 13 партий, принимавших участие в прошлых выборах в 2020 году.

Напомним, дата парламентских выборов в Грузии – 26 октября.