Вестник Кавказа

Второй энергоблок АЭС "Аккую" обзавелся кровлей здания турбины

Второй энергоблок АЭС "Аккую" обзавелся кровлей здания турбины
© Фото: Аккую Нуклеар
В Турции продолжаются работы по строительству АЭС Аккую. На втором энергоблоке установлена кровля здания, в планах монтаж основных компонентов турбогенератора.

Спустя три месяца работ завершен монтаж кровли здания турбины на втором энергетическом блоке АЭС "Аккую" в Турции, рассказали в госкорпорации "Росатом", которая строит объект.

В Росатоме сообщили о том, как продвигается строительство первой в Турции АЭС. Более трех месяцев занял монтаж кровли здания турбины на втором энергоблоке - общий вес конструкции составляет почти 1 150 тонн, точность установки ферм - до 10 мм. Теперь специалисты могут начать монтажу турбогенераторной установки, в планах монтаж основных узлов и компонентов турбогенераторной установки.

Всего на АЭС будет работать четыре энергоблока, каждый из них будет обладать мощностью 1 200 МВт. Полностью Аккую будет запущена к 2028 году.

В перспективе в Турции появится еще две АЭС, успешное сотрудничество с Россией будет продолжено.

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