Турция увеличит мощность атомных станций до 20 тыс МВт

В течение 26 лет власти Турции намерены значительно нарастить атомную мощность. Установка крупных реакторов на АЭС поможет увеличить энергию до 20 тыс МВт.

Атомные мощности Турции за два десятка лет будут увеличены на 20 тыс МВт. Такую информацию озвучил глава министерства экономики республики Алпарслан Байрактар в процессе интервью турецкому каналу TRT.

Он сообщил, что страна рассчитывает установить масштабные реакторы на трех АЭС.

"В настоящее время мы направили все усилия для установки 12 крупных атомных реакторов в Аккую, Синопе и Фракии"

- Алпарслан Байрактар

Также он отметил, что будет реализована установка малых реакторов, которые позволят нарастить атомную мощность еще на 5 тыс МВт.

Министр подчеркнул, что власти продолжают рассматривать варианты сотрудничества в этой сфере.