Вторая оплывина за сутки сошла в Алматы

Сход оплывины (вида оползня) произошел сегодня в Алматы. О ЧП сообщило МЧС Казахстана. Ведомство опубликовало и фото с места событий. Прошлой ночью оплывина едва не задела жилой дом.

Оплывина (поверхностный оползень) сошла автомобильную дорогу сегодня вечером в Алматы, рассказали в МЧС Казахстана.

В ведомстве уточнили, что ЧП случилось в Медеуском районе. Объем сошедшей земли оценивается в 60 кубометров.

Земляная масса не заблокировала дорогу полностью, хоть и заняла большую часть ее ширины: место для проезда все же осталось.

"Пострадавших нет, на месте находятся специалисты ГУ "Казселезащиты"

– МЧС

Ранее в ночь на среду сошла оплывина чуть поменьше – около 10 кубометров. Это произошло в том же Медеуском районе. По счастливой случайности, масса земли прошла мимо жилого дома.

Что такое оплывина?

Оплывина представляет собой оползень, но такой, который распространяется только на верхние слои почвы. Как правило, оплывина происходит из-за большого количества воды: она пропитывает верхний слой почвы, который из-за этого съезжает вниз.

Во время оползня сходит слой земли любой высоты.

Оплывина возникает из-за быстрого появления большого объема воды. Она может сойти из-за дождя или, например, прорыва водопроводной трубы.