Вестник Кавказа

Оползень в Алматы чуть не накрыл жилой дом

Оползень в Алматы чуть не накрыл жилой дом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дождливая погода в Алматы привела к сходу небольшого оползня - оплывины. Грязевая масса прошла в опасной близости от жилого дома. Есть риск повторного оползня на данном участке.

В ночь на среду в Медеуском районе Алматы сошла оплывина - слой почвы, из-за осадков размягченный в грязь и оплывший вниз по склону.

Грязевая масса объемом 10 кубометров сошла рядом с жилым домом.

«Пострадавших и разрушений нет. Предварительная причина: обильные осадки и переувлажнение грунта»

– МЧС Казахстана

Специалисты предупреждают о вероятности повтора явления на данном участке.

Лавины и оползни в последние дни регулярно происходят в Алматы и окрестностях, причиной стали дожди. Так, накануне грязевая масса сошла по улице Керей-Жанибек хандар, а в районе Альплагеря сошла лавина.

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