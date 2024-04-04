Плотина в Алматы угрожает жизни 30 тысяч человек

Проверка МЧС выявила нарушения на плотине в Аксае. Есть угроза жизни 30 тыс жителей Алматы. Возбуждено уголовное дело.
Специалисты МЧС провели проверку на селезадерживающей плотине в бассейне «Аксай», в результате обнаружены опасные нарушения, безопасность населения под угрозой.
«Выявлены определенные нарушения, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта (имеется угроза жизни около 30 тысяч жителей Алматы), в связи с чем им был инициирован вопрос перед руководством «Казселезащита» по передаче соответствующих материалов в АФМ РК для принятия процессуального решения»
– МЧС РК
Возбуждено уголовное дело, в отношении подрядчика начато расследование по хищению бюджетных средств.
В историю Алматы вписано несколько мощных селей, приведших к гибели людей. В Аксайском ущелье довольно крупный сель последний раз сходил в 2008 году.