Вестник Кавказа

Плотина в Алматы угрожает жизни 30 тысяч человек

Плотина в Алматы угрожает жизни 30 тысяч человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проверка МЧС выявила нарушения на плотине в Аксае. Есть угроза жизни 30 тыс жителей Алматы. Возбуждено уголовное дело.

Специалисты МЧС провели проверку на селезадерживающей плотине в бассейне «Аксай», в результате обнаружены опасные нарушения, безопасность населения под угрозой.

«Выявлены определенные нарушения, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта (имеется угроза жизни около 30 тысяч жителей Алматы), в связи с чем им был инициирован вопрос перед руководством «Казселезащита» по передаче соответствующих материалов в АФМ РК для принятия процессуального решения»

– МЧС РК

Возбуждено уголовное дело, в отношении подрядчика начато расследование по хищению бюджетных средств.

В историю Алматы вписано несколько мощных селей, приведших к гибели людей. В Аксайском ущелье довольно крупный сель последний раз сходил в 2008 году.

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