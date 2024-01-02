Всех домашних животных чипируют на Ставрополье

На Ставрополье вступил в силу закон, обязывающий хозяев домашних животных чипировать своих любимцев. Процедура максимально безболезненна и безопасна.

На Ставрополье вступил в силу новый порядок регистрации домашних животных, который предусматривает их маркировку с помощью микрочипов.

Суть нововведения проста: каждое домашнее животное будет чипировано. В микрочипе будет содержаться вся информация как о животном, так и о его владельце.

«Регистрации подлежат все домашние животные содержащиеся, рожденные, а также ввезенные на территорию Ставропольского края. Домашние животные подлежат регистрации не позднее 30 календарных дней после рождения или ввоза на территорию Ставропольского края»

– приказ краевого управления ветеринарии

Уточняется, что микрочип – это гарант того, что в случае потери животное будет легко идентифицировано и возвращено владельцу. Кроме того, это важная часть ветеринарного контроля, позволяющая отслеживать прививки и медицинскую историю питомца.

Маркировка микрочипом – процедура быстрая и практически безболезненная. Микрочип размером с рисовое зерно вживляется под кожу животного, и весь процесс занимает не более нескольких минут. Микрочипирование давно и успешно применяется во многих странах мира и считается абсолютно безопасным.