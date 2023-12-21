Ставрополь примет фестиваль в поддержку животных

Фестиваль, посвященный помощи брошенным животным, пройдет в Ставрополе. Все средства, которые удастся собрать в ходе фестиваля, будут направлены на поддержку местного приюта.
В Ставрополе 5 января пройдет фестиваль в поддержку бездомных животных, которые сейчас живут в приюте краевой столицы.
Мероприятие стартует в 14 часов в музее «Россия - моя история».
Организаторы отмечают, что главными героями фестиваля станут коты всех мастей, весовых и возрастных категорий. Каждый гость фестиваля сможет забрать себе приглянувшегося кота.
Уточняется, что все котики абсолютно здоровы и обладают ветпаспортами.
Вход открыт для всех желающих, по предварительной регистрации на сайте. Средства будут направлены в поддержку городского приюта.
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