Ставрополь примет фестиваль в поддержку животных

Фестиваль, посвященный помощи брошенным животным, пройдет в Ставрополе. Все средства, которые удастся собрать в ходе фестиваля, будут направлены на поддержку местного приюта.

В Ставрополе 5 января пройдет фестиваль в поддержку бездомных животных, которые сейчас живут в приюте краевой столицы.

Мероприятие стартует в 14 часов в музее «Россия - моя история».

Организаторы отмечают, что главными героями фестиваля станут коты всех мастей, весовых и возрастных категорий. Каждый гость фестиваля сможет забрать себе приглянувшегося кота.

Уточняется, что все котики абсолютно здоровы и обладают ветпаспортами.

Вход открыт для всех желающих, по предварительной регистрации на сайте. Средства будут направлены в поддержку городского приюта.