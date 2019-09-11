Властям Махачкалы придется создать приют для бездомных животных

Администрацию Махачкалы обязали создать приют для бездомных животных – такое решение принял Советский районный суд города.

В столице Дагестана все же будет приют для бездомных животных – такое решение принял Советский районный суд Махачкалы, сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Как установила природоохранная прокуратура Махачкалы, в городе нет такого приюта, хотя по информации от Комитета по ветеринарии Дагестана именно здесь обитает 41% от общего числа бездомных животных региона, передает "АиФ-Дагестан".

Такое решение суд принял в ответ на обращение прокуратуры республики, в скором времени в дагестанской столице начнется строительство такого учреждения.