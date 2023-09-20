ВС Армении силой вооружают жителей Карабаха

Опубликовано: 9:58, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские военные принудительно вооружают население Карабаха. Об этом заявляет Минобороны Азербайджана.

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Анар Эйвазов заявил о том, что вооруженные силы Армении принудительно вооружают гражданское население Карабаха. По его словам, тем самым они пытаются привлечь их на боевые позиции.

Далее он отметил, что сейчас на территории Карабахского района продолжаются антитеррористические мероприятия

«Текущая ситуация находится под контролем наших подразделений. В дальнейшем общественности будет регулярно предоставляться дополнительная информация»

– Анар Эйвазов



Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.