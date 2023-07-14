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ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана

ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские ВС обстреляли позиции Азербайджана. В ответ были предприняты оперативные и адекватные меры.

Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу сто стороны вооруженных сил Армении. Обстрел произошел накануне в 22.35.

По данным минобороны Азербайджана, позиции подразделений азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Садаракского района Нахчыванской АР, были обстреляны подразделениями вооруженных сил Армении, которые находились на противоположном направлении.

«Сегодня ночью незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с противоположных позиций открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Ходжалинского района»

–  Минобороны Азербайдажана

В ведомстве подчеркнули, что подразделения азербайджанской армии предприняли на данных направлениях адекватные ответные меры.

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