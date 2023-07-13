Азербайджан пресек незаконную деятельность армянских боевиков

Незаконно находящиеся на территории Азербайджана армянские вооруженные формирования попытались установить укрепления. Их деятельность была остановлена азербайджанскими военными.
Армянские вооруженные формирования, незаконно находящиеся на территории Азербайджана в зоне ответственности российских миротворцев, вновь попытались установить укрепления, сообщает пресс-служба Минобороны АР.
Отмечается, что боевики предприняли попытку установить фортификационные сооружения перед позициями армии Азербайджана в Агдамском и Кельбаджарском районах.
В ведомстве заявили, что азербайджанские военные приняли меры, после чего незаконная деятельность НВФ была остановлена.