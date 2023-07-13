Азербайджан пресек незаконную деятельность армянских боевиков

Опубликовано: 16:09, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Незаконно находящиеся на территории Азербайджана армянские вооруженные формирования попытались установить укрепления. Их деятельность была остановлена азербайджанскими военными.

Армянские вооруженные формирования, незаконно находящиеся на территории Азербайджана в зоне ответственности российских миротворцев, вновь попытались установить укрепления, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Отмечается, что боевики предприняли попытку установить фортификационные сооружения перед позициями армии Азербайджана в Агдамском и Кельбаджарском районах.

В ведомстве заявили, что азербайджанские военные приняли меры, после чего незаконная деятельность НВФ была остановлена.