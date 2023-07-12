Армянские боевики открыли огонь в направлении Шуши и Лачина

Опубликовано: 9:01, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью обстрелам со стороны армянских боевиков подверглись позиции армии Азербайджана в направлении Шуши и Лачина. Огонь был открыт незадолго до полуночи и на восходе солнца.

Министерство обороны Азербайджана информирует о ночных обстрелах в Карабахе.

«11 июля в 23:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Шушинского района»

– Минобороны республики

Еще одна провокация произошла на рассвете, сегодня в 05:45 подразделения армянских ВС открыли огонь с позиций в направлении села Дыг Горисского района по позиции азербайджанской армии в направлении села Забух Лачинского района Азербайджана.

Азербайджанские военные, сообщает оборонное ведомство, предприняли ответные меры в каждом из случаев.

Накануне армянские боевики ранили азербайджанского солдата в ходе обстрела в Лачинском районе. Также НВФ дважды за сутки предпринимали попытки возвести укрепления.