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Армянские боевики второй раз за день попытались установить укрепления

Армянские боевики второй раз за день попытались установить укрепления
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Находящиеся на территории Азербайджана незаконные вооруженные формирования вновь попытались установить укрепления. Подразделения армии Азербайджана остановили деятельность боевиков.

Армянские вооруженные формирования, незаконно находящиеся на территории Азербайджана, вновь совершили попытку установить фортификационные сооружения, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Отмечается, что боевики попытались установить укрепления перед позициями армии Азербайджана, расположенными в Кельбаджарском районе.

Азербайджанские военные предприняли меры, после которых деятельность боевиков была остановлена.

Стоит добавить, что это вторая за день попытка вооруженных формирований установить фортификационные сооружения на территории Азербайджана.

Помимо этого, армянские вооруженные силы с перерывами обстреливали позиции азербайджанской армии, расположенные в селе Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Бойцы армии Азербайджана приняли адекватные ответные меры.

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