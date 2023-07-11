Армянские боевики вновь попытались установить сооружения в Азербайджане

Опубликовано: 17:17, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские военные пресекли новую попытку армянских боевиков установить сооружения на территории своей страны. Предпринятые меры приостановили незаконную деятельность НВФ.

Армянские вооруженные формирования в очередной раз попытались возвести на территории Азербайджана укрепления, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Как заявили в ведомстве, инцидент произошел с 10:05 до 14:55 по местному времени. Боевики хотели разместить сооружения в направлении Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана.

Отмечается, что предпринятые азербайджанскими военными меры остановили незаконные действия вооруженных формирований на территории страны.