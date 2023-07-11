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Армянские боевики вновь попытались установить сооружения в Азербайджане

Армянские боевики вновь попытались установить сооружения в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджанские военные пресекли новую попытку армянских боевиков установить сооружения на территории своей страны. Предпринятые меры приостановили незаконную деятельность НВФ.

Армянские вооруженные формирования в очередной раз попытались возвести на территории Азербайджана укрепления, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Как заявили в ведомстве, инцидент произошел с 10:05 до 14:55 по местному времени. Боевики хотели разместить сооружения в направлении Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана.

Отмечается, что предпринятые азербайджанскими военными меры остановили незаконные действия вооруженных формирований на территории страны.

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