Азербайджан поймал Красный Крест на контрабанде в Карабахе

© Фото: официальный сайт МККК

Международные организации устроили лазейку для контрабанды в Карабах – этой "вольницей" ожидаемо стал контрольный пункт "Лачин", через который машины Международного комитета Красного Креста пока везут незадекларированные товары.

В Госпогранслужбе (ГПС) Азербайджана сообщили о случаях провоза автомобилями Международного комитета Красного Креста (МККК), свободно передвигающихся в Карабах, незадекларированных на таможне мобильных телефонов, запчастей к ним, сигарет и бензина – азербайджанские пограничники были вынуждены приостановить работу КПП на границе с Арменией.

Только с 1 по 5 июля при досмотре различных автомобилей МККК было обнаружено 15 незадекларированных мобильных телефонов, спрятанных среди ручной клади, 115 незадекларированных экранов мобильных телефонов, 10 материнских плат для них, 120 блоков питания и даже экранный клей, все это было спрятано среди ручной клади. Но была и контрабанда посерьезнее - 973 пачки сигарет различных наименований, а также 1320 литров бензина, которым был заполнен запасной топливный бак. Все эти случаи ГПС Азербайджана зафиксировала оперативной съемкой на месте.

"Несмотря на то, что по официальным каналам МККК было сделано предупреждение об этом, противозаконные деяния повторились, а необходимые шаги по их пресечению не были предприняты… В связи с вышеотмеченными фактами возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и до окончания необходимых следственных мероприятий проезд через пункт "Лачин" государственной границы приостановлен"

- ГПС Азербайджана

То, что в преступлении оказались виновны сотрудники МККК, усугубляет ситуацию, ведь контрабанда в машинах, предназначенных для медицинской эвакуации, да еще и принадлежащих столь уважаемой международной организации, является не только грубым нарушением законов Азербайджана, но и злоупотреблением доверием страны к Красному Кресту.

МККК не нужно ездить в Армению

Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров в первую очередь подтвердил недопустимость использования гуманитарных организаций для прикрытия противоправной деятельности. "Контрабанда в машинах МККК, прибывающих с территории Армении, ставит под большой вопрос допуск Красного Креста в Лачинский коридор для чего-либо, кроме вывоза больных. В самом деле, сегодня нет никакой нужды в том, чтобы сотрудники МККК, работающие в Карабахском экономическом районе, получали снабжение из Армении – в Азербайджане они могут получить те же самые ресурсы, и им не придется пересекать границу двух стран. Заодно будет закрыта последняя лазейка для тех, кто пытается извлечь незаконную выгоду из карабахских армян", - сказал он.

"Лачинский коридор – часть суверенной территории Азербайджана, и на нем без всяких исключений действует азербайджанской законодательство. Баку проводит последовательную политику декриминализации Лачинского коридора. В конце апреля был остановлен поток оружия и боевиков в Карабах, теперь настало время остановить поток невоенной контрабанды. Окопавшиеся в Ханкенди преступники, не умеющие жить по закону, рано или поздно предстанут перед судом (если не успеют сбежать под видом больных в тех же машинах МККК), а сейчас ведется процесс по перерезанию последних оставшихся у них источников нелегальных доходов. По контрабанде видно, что кто-то занимается в зоне временного размещения российских миротворцев мелким предпринимательством", - обратил внимание Андрей Петров.

"Можно ожидать, что в дальнейшем логистика МККК в Карабахе изменится, снабжение миссия начнет получать в Шуше, поскольку Шуша уже обладает достаточно восстановленной инфраструктурой и налаженной схемой поставок всего необходимого на освобожденные территории. А далее и возить больных в Армению не придется, поскольку в той же Шуше заработает многофункциональный медицинский центр. Карабахские армяне – граждане Азербайджана, и им полагается медицинская помощь в своей стране. Необходимости лечить население Карабаха исключительно в Армении нет: российские армяне лечатся в России, французские – во Франции, и азербайджанским армянам нет нужды пересекать границу для поправки здоровья. Контрабандный инцидент показывает, что болезни карабахских армян служат только прикрытием для криминальных схем", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".