Вредная привычка отправила на рельсы пассажира московского метро

Курьезный инцидент, окончившийся для главного действующего лица арестом, произошел в Московском метро, рассказали в столичном главке полиции.
ЧП случилось ночью на станции метро ВДНХ оранжевой "ветки". Пассажир, как стало известно позже, 31-летний мужчина из Пермского края, в перерыве между двумя поездами спустился на рельсы. На достигнутом он не остановился и зашел в служебную зону, которая находится в конце платформы.
Однако нарушитель не знал о существовании специального сигнального устройства, срабатывание которого дало знать сотрудникам метрополитена о постороннем в тоннеле. В итоге он был задержан полицейскими.
Преступник рассказал, что пошел на такой экстраординарный поступок, чтобы спрятаться: он испытал непреодолимое желание выкурить сигарету
Выяснилось, что мотивом нарушения правил пользования Московским метрополитеном и требований транспортной безопасности стало желание мужчины выкурить сигарету, и таким образом он решил спрятаться.
За нарушение требований паспортной безопасности суд приговорил курильщика к административному аресту на семь дней.