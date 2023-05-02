Вредная привычка отправила на рельсы пассажира московского метро

Опубликовано: 10:50, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Необычное происшествие, к счастью, без пострадавших, случилось в метро в Москве. Как рассказали в полиции, не в силах противиться вредной привычке, молодой мужчина спрыгнул на рельсы.

Курьезный инцидент, окончившийся для главного действующего лица арестом, произошел в Московском метро, рассказали в столичном главке полиции.

ЧП случилось ночью на станции метро ВДНХ оранжевой "ветки". Пассажир, как стало известно позже, 31-летний мужчина из Пермского края, в перерыве между двумя поездами спустился на рельсы. На достигнутом он не остановился и зашел в служебную зону, которая находится в конце платформы.

Однако нарушитель не знал о существовании специального сигнального устройства, срабатывание которого дало знать сотрудникам метрополитена о постороннем в тоннеле. В итоге он был задержан полицейскими.

Преступник рассказал, что пошел на такой экстраординарный поступок, чтобы спрятаться: он испытал непреодолимое желание выкурить сигарету

Выяснилось, что мотивом нарушения правил пользования Московским метрополитеном и требований транспортной безопасности стало желание мужчины выкурить сигарету, и таким образом он решил спрятаться.

За нарушение требований паспортной безопасности суд приговорил курильщика к административному аресту на семь дней.