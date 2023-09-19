Возможный слабый спрос сократил добычу нефти Саудовской Аравией

Глава саудовского Минэнерго Абдулазиз бен Сальман, выступая на Нефтяном конгрессе в Калгари, сообщил о решении Эр-Рияда сократить нефтедобычу до конца года.
По словам министра, это связано не с попыткой повысить стоимость энергоносителей. Он добавил, что это связано с принятием решений, которые являются верными исходя из сегодняшних данных.
"Вопрос по-прежнему в том, что будет происходить в Европе в плане роста. Вопрос также в том, что будут делать центробанки со ставками и как будет чувствовать себя американская экономика в контексте того, что происходит в мире"
- Абдулазиз бен Сальман
Принц также заявил, что в настоящее время уверенность относительно ситуации в Китае отсутствует. Он продолжил, что ОПЕК хочет поддерживать стабильность рынков и повысить глобальную энергобезопасность.
В заключение бен Сальман подчеркнул, что объемы добычи могут быть осторожно скорректированы.