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Возможный слабый спрос сократил добычу нефти Саудовской Аравией

Возможный слабый спрос сократил добычу нефти Саудовской Аравией
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Руководство Саудовской Аравии решило сократить добычу нефти. Это связано с опасениями слабого спроса не энергоресурсы. Там добавили, что объемы могут быть скорректированы.

Глава саудовского Минэнерго Абдулазиз бен Сальман, выступая на Нефтяном конгрессе в Калгари, сообщил о решении Эр-Рияда сократить нефтедобычу до конца года.

По словам министра, это связано не с попыткой повысить стоимость энергоносителей. Он добавил, что это связано с принятием решений, которые являются верными исходя из сегодняшних данных.

"Вопрос по-прежнему в том, что будет происходить в Европе в плане роста. Вопрос также в том, что будут делать центробанки со ставками и как будет чувствовать себя американская экономика в контексте того, что происходит в мире"

- Абдулазиз бен Сальман

Принц также заявил, что в настоящее время уверенность относительно ситуации в Китае отсутствует. Он продолжил, что ОПЕК хочет поддерживать стабильность рынков и повысить глобальную энергобезопасность.

В заключение бен Сальман подчеркнул, что объемы добычи могут быть осторожно скорректированы.

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