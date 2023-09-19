Цены на нефть бьют новые рекорды

Опубликовано: 8:27, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня на утренних торгах на Лондонской бирже цены на нефть снова пошли вверх – стоимость эталонной нефти Brent превысила $95 за баррель, а нефть марки WTI торговалась за $91,34 за баррель.

Цены на нефть снова растут: эталонная марка нефти Brent с поставкой в ноябре сегодня утром на лондонской бирже ICE торговалась на уровне $95,08, что на 0,49% больше, чем накануне. Это произошло впервые с с 15 ноября 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

Поднялась в цене и нефть марки WTI: ее стоимость выросла на 0,25%, до $91,34 за баррель, передает ТАСС.

Ускорение инфляции может привести к новому ужесточению монетарной политики, а страны ОПЕК+ не могут контролировать спрос, отмечают эксперты.