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Цены на нефть бьют новые рекорды

Цены на нефть бьют новые рекорды
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня на утренних торгах на Лондонской бирже цены на нефть снова пошли вверх – стоимость эталонной нефти Brent превысила $95 за баррель, а нефть марки WTI торговалась за $91,34 за баррель.

Цены на нефть снова растут: эталонная марка нефти Brent с поставкой в ноябре сегодня утром на лондонской бирже ICE торговалась на уровне $95,08, что на 0,49% больше, чем накануне. Это произошло впервые с с 15 ноября 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

Поднялась в цене и нефть марки WTI: ее стоимость выросла на 0,25%, до $91,34 за баррель, передает ТАСС.

Ускорение инфляции может привести к новому ужесточению монетарной политики, а страны ОПЕК+ не могут контролировать спрос, отмечают эксперты.

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