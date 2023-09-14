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Иранская нефть растет в цене

Иранская нефть растет в цене
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Нефть, добывающаяся на иранских месторождениях, на протяжении августа выросла в цене больше чем на $6, почти догнав по стоимости легкую нефть из Саудовской Аравии и обогнав по стоимости эталонный сорт Brent.

По последним данным Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), средние цены на иранскую нефть в августе поднялись на $6,1 за баррель и превысила средние показатели цен ОПЕК и эталонный сорт Brent.

В целом цены на сырую нефть в Иране увеличились с $81,48 за баррель в июле до $87,58 - в августе, передает Trend.

Для сравнения, средняя цена на легкую нефть из Саудовской Аравии составила $89,55, а средняя цена на нефть ОПЕК составила $87,33 за баррель.

При этом Иран предлагает на свою нефть значительные скидки, чтобы привлечь к ее закупкам как можно больше азиатских потребителей.

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