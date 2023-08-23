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Иран будет наращивать добычу нефти

Иран будет наращивать добычу нефти
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Тегеран намерен наращивать объемы нефтедобычи с августовских 3,2 млн б/с до 3,4 млн б/с. Планируется, что иранские нефтедобытчики выйдут на эти показатели уже к концу сентября

Глава Миннефти Ирана Джавад Оуджи проинформировал о возможности наращивания объемов производства «черного золота» до 3,4 млн б/с уже к концу сентября.

"В настоящее время объем добычи нефти [в Иране] составляет 3,2 миллиона баррелей в сутки, но к концу сентября мы планируем достичь уровня 3,4 миллиона баррелей"

– Джавад Оуджи

Напомним, что официальный Тегеран вышел из СВПД в 2018 году, после чего странами Запада против него были введены санкции. В частности, была ограничено возможность закупок у Ирана энергоресурсов, что привело к падению нефтедобычи до 2,4 млн б/с к 2021 году.

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