Иран намерен увеличить добычу нефти к концу лета

Опубликовано: 9:48, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Тегеране сообщили, что Иран планирует увеличить нефтедобычу к концу лета. Там добавили, что ее нарастят до уровня в 3,5 млн баррелей в сутки.

Управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании Мохсена Ходжастемера сообщил о возможном увеличении добычи нефти в Иране уже в этом году.

Он подчеркнул, что с момента прихода к власти Эбрахима Раиси Иран произодил 2,2 млн баррелей в сутки. Директор считает, что к следующей неделе к добыче экспортной нефти добавят 150 тыс баррелей с береговых и морских месторождений.

Далее Ходжастемера отметил прогресс Ирана вопреки санкционным ограничениям. По его словам, объем нефтяного экспорта увеличился в два раза. Он прогнозирует рост добычи нефти к концу лета до 3,5 млн баррелей в сутки.