Ереван и Тегеран продлили соглашение "Газ в обмен на электроэнергию"

Опубликовано: 18:57, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения продолжит получать газ у Ирана в обмен на электроэнергию. Стороны продлили соответствующее соглашение, теперь оно действует до 2030 года.

В четверг, 10 августа, Армения и Иран продлили действие соглашения "Газ в обмен на электроэнергию" до 2030 года. Об этом рассказали в Мининфраструктуры Армении.

Свои подписи под документом поставили гендиректор ЗАО "Ереванская ТЭЦ" Арам Казарян и замглавы Миннефти Ирана Маджид Чегени.

Газ в обмен на электричество

Ереван и Тегеран договорились о таком обмене в 2009 году. С тех пор Армения получает из Ирана газ, а в обратном направлении поступает электричество.