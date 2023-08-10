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Ереван и Тегеран продлили соглашение "Газ в обмен на электроэнергию"

Ереван и Тегеран продлили соглашение &quot;Газ в обмен на электроэнергию&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армения продолжит получать газ у Ирана в обмен на электроэнергию. Стороны продлили соответствующее соглашение, теперь оно действует до 2030 года.

В четверг, 10 августа, Армения и Иран продлили действие соглашения "Газ в обмен на электроэнергию" до 2030 года. Об этом рассказали в Мининфраструктуры Армении.

Свои подписи под документом поставили гендиректор ЗАО "Ереванская ТЭЦ" Арам Казарян и замглавы Миннефти Ирана Маджид Чегени.

Газ в обмен на электричество

Ереван и Тегеран договорились о таком обмене в 2009 году. С тех пор Армения получает из Ирана газ, а в обратном направлении поступает электричество.

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