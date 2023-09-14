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Гора горела у Железноводска

Гора горела у Железноводска
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Природный пожар горел неподалеку от Железноводска. В настоящее время возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Неподалеку от Железноводска произошел природный пожар. Возгорание было зафиксировано у подножия горы Развалка. К моменту приезда пожарных огонь захватил 300 «квадратов», проинформировали в МЧС по региону.

«Возгорание произошло на территории 300 квадратных метров, ликвидация горения в 21:36»

–  пресс-служба МЧС РФ

В результате ЧП никто не пострадал. Также не возникало угрозы распространения огня на близлежащие дома.

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