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Пожар вспыхнул в метро Стамбула

Пожар вспыхнул в метро Стамбула
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На станции стамбульского метро произошло возгорание. Огонь вспыхнул в моторном отсеке эскалатора на станции. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.

На станции метро "Везнеджилер" в центре Стамбула вспыхнуло возгорание, сообщает турецкий телеканал NTV.

Отмечается, что загорелся моторный отсек эскалатора на станции, которая находится в европейской части турецкого города.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, они ликвидируют возгорание.

Стоит добавить, что дым полностью окутал станцию, у людей началась паника.

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