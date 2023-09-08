Пожар вспыхнул в метро Стамбула

На станции стамбульского метро произошло возгорание. Огонь вспыхнул в моторном отсеке эскалатора на станции. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.
На станции метро "Везнеджилер" в центре Стамбула вспыхнуло возгорание, сообщает турецкий телеканал NTV.
Отмечается, что загорелся моторный отсек эскалатора на станции, которая находится в европейской части турецкого города.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, они ликвидируют возгорание.
Стоит добавить, что дым полностью окутал станцию, у людей началась паника.