Наводнение в Стамбуле: пострадали десятки человек, есть жертвы

Стамбул постепенно приходит в себя после обрушившегося на город накануне ливня. Специалисты ликвидируют последствия ЧП.
Удар стихии пришелся в основном на спальные районы, не затронув туристических мест. Тяжелее всего ситуация оказалась в районе Башакшехир.
По информации экстренных служб, в среднем на квадратный метр приходилось по 12-13 см осадков.
Жертвы и пострадавшие
В результате подтоплений погибли два человека. Один – пожилой мужчина, местный житель. Второй - гражданин Гвинеи средних лет.
Пострадал от разгула стихии 31 человек. Восемь раненых остаются в больнице, им оказывается вся необходимая помощь. По предварительной информации, россиян среди них нет.
Власти ведут расследование по факту гибели людей.
Ущерб от наводнения
Из-за подтоплений вода залила 1754 здания, в том числе жилые дома, магазины и офисы. Пострадали больницы Башакшехир, а также Чам и Сакура.
Людей, оставшихся без крова, временно поселят в общежитии.
Кроме того, владельцы затопленных домов и офисов получат экстренную материальную помощь. Ее размер составит более $500.