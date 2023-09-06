Наводнение в Стамбуле: пострадали десятки человек, есть жертвы

Опубликовано: 18:24, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Число пострадавших от наводнения в Стамбуле превысило 30 человек, почти 10 из них остаются в больнице. Вода залила более 1,7 тыс зданий.

Стамбул постепенно приходит в себя после обрушившегося на город накануне ливня. Специалисты ликвидируют последствия ЧП.

Удар стихии пришелся в основном на спальные районы, не затронув туристических мест. Тяжелее всего ситуация оказалась в районе Башакшехир.

По информации экстренных служб, в среднем на квадратный метр приходилось по 12-13 см осадков.

Жертвы и пострадавшие

В результате подтоплений погибли два человека. Один – пожилой мужчина, местный житель. Второй - гражданин Гвинеи средних лет.

Пострадал от разгула стихии 31 человек. Восемь раненых остаются в больнице, им оказывается вся необходимая помощь. По предварительной информации, россиян среди них нет.

Власти ведут расследование по факту гибели людей.

Ущерб от наводнения

Из-за подтоплений вода залила 1754 здания, в том числе жилые дома, магазины и офисы. Пострадали больницы Башакшехир, а также Чам и Сакура.

Людей, оставшихся без крова, временно поселят в общежитии.

Кроме того, владельцы затопленных домов и офисов получат экстренную материальную помощь. Ее размер составит более $500.