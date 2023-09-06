Из-за наводнения в Стамбуле погибли два человека

Опубликовано: 2:24, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во вторник на Стамбул обрушился мощный ливень, приведший к наводнению. В результате разгула стихии погибли два человека.

Обрушившийся на Стамбул проливной дождь спровоцировал наводнение, в результате которого погибли два человека. Об этом рассказал губернатор провинции Стамбул.

"На квадратный метр выпало около 125 кг осадков. Один человек погиб в районе Башакшехир и один человек в районе Кючукчекмедже"

– Давут Гюль

Из-за мощного ливня затопило ряд улиц. Основной удар пришелся на район Башакшехир.

В некоторых местах вода поднялась так сильно, что ее потоки стали срывать с мест автомобили. Местные власти настоятельно рекомендуют не покидать свои дома без крайней необходимости.