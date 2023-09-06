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Из-за наводнения в Стамбуле погибли два человека

Из-за наводнения в Стамбуле погибли два человека
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Во вторник на Стамбул обрушился мощный ливень, приведший к наводнению. В результате разгула стихии погибли два человека.

Обрушившийся на Стамбул проливной дождь спровоцировал наводнение, в результате которого погибли два человека. Об этом рассказал губернатор провинции Стамбул.

"На квадратный метр выпало около 125 кг осадков. Один человек погиб в районе Башакшехир и один человек в районе Кючукчекмедже"

– Давут Гюль

Из-за мощного ливня затопило ряд улиц. Основной удар пришелся на район Башакшехир.

В некоторых местах вода поднялась так сильно, что ее потоки стали срывать с мест автомобили. Местные власти настоятельно рекомендуют не покидать свои дома без крайней необходимости.

Во время наводнения на западе Турции погибло несколько человек

Во время наводнения на западе Турции погибло несколько человек

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