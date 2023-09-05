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Во время наводнения на западе Турции погибло несколько человек

Во время наводнения на западе Турции погибло несколько человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Наводнения в турецкой провинции Кыркларели унесли жизни нескольких человек, еще четверо пропали без вести. Ведутся поиски.

В результате наводнения, обрушившегося на провинцию Кыркларели на западе Турции, погибли по меньшей мере два человека. Об этом рассказал губернатор провинции.

"Мы обнаружили тела двоих из тех, кто оказался в ловушке из-за наводнений, еще четверых продолжаем искать. Надеемся, что мы найдем их в добром здравии, так как в данном районе есть выходы на дорогу"

– Бирол Экиджи

Он подчеркнул, что жертвы и пострадавшие отдыхали в отелях-бунгало.

В поисково-спасательной операции участвуют более двух сотен человек. Задействованы свыше 50 машин, несколько вертолетов и самолет.

Наводнение в Турции: погибли четыре человека

Наводнение в Турции: погибли четыре человека

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