Во время наводнения на западе Турции погибло несколько человек

Опубликовано: 21:58, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наводнения в турецкой провинции Кыркларели унесли жизни нескольких человек, еще четверо пропали без вести. Ведутся поиски.

В результате наводнения, обрушившегося на провинцию Кыркларели на западе Турции, погибли по меньшей мере два человека. Об этом рассказал губернатор провинции.

"Мы обнаружили тела двоих из тех, кто оказался в ловушке из-за наводнений, еще четверых продолжаем искать. Надеемся, что мы найдем их в добром здравии, так как в данном районе есть выходы на дорогу"

– Бирол Экиджи

Он подчеркнул, что жертвы и пострадавшие отдыхали в отелях-бунгало.

В поисково-спасательной операции участвуют более двух сотен человек. Задействованы свыше 50 машин, несколько вертолетов и самолет.