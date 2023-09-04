Наводнение в Турции: погибли четыре человека

Турецкие СМИ сообщают о смерти по крайней мере четверых, в результате наводнения, связанного с ливнями.
В выходные на центр Турции обрушились мощные осадки.
"Сильные дожди вызвали наводнения во многих провинциях. В Аксарае один человек погиб и семь получили ранения в результате наводнения, когда была затоплена автозаправочная станция и затоплены автомобили. С другой стороны, в результате наводнения, вызванного проливным дождем, была повреждена дорога. В районе Гюльшехир города Невшехир погибли два человека, попавшие в паводковые воды вместе с автомобилем, в котором они находились"
– газета Hürriyet
Еще одна погибшая - женщина 50 лет, она была внутри автомобиля, который попал в паводковые воды и провалился под землю.
Без вести пропавшими числятся двое - отец с ребенком.
"Семь человек, получивших легкие травмы в результате наводнения, были доставлены машинами скорой помощи в отделение неотложной помощи Аксарайской учебно-научной больницы. По имеющимся данным, состояние пострадавших - удовлетворительное"
– издание