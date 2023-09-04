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Наводнение в Турции: погибли четыре человека

Наводнение в Турции: погибли четыре человека
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ливни в Турции привели к наводнению. Погибли четверо, пропали двое, травмы получили семеро.

Турецкие СМИ сообщают о смерти по крайней мере четверых, в результате наводнения, связанного с ливнями.

В выходные на центр Турции обрушились мощные осадки.

"Сильные дожди вызвали наводнения во многих провинциях. В Аксарае один человек погиб и семь получили ранения в результате наводнения, когда была затоплена автозаправочная станция и затоплены автомобили. С другой стороны, в результате наводнения, вызванного проливным дождем, была повреждена дорога. В районе Гюльшехир города Невшехир погибли два человека, попавшие в паводковые воды вместе с автомобилем, в котором они находились"

– газета Hürriyet

Еще одна погибшая - женщина 50 лет, она была внутри автомобиля, который попал в паводковые воды и провалился под землю.

Без вести пропавшими числятся двое - отец с ребенком.

"Семь человек, получивших легкие травмы в результате наводнения, были доставлены машинами скорой помощи в отделение неотложной помощи Аксарайской учебно-научной больницы. По имеющимся данным, состояние пострадавших - удовлетворительное"

– издание

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