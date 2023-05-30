Воздух в столице прогреется до летних показателей

Опубликовано: 6:56, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, и хотя утро будет прохладным, воздух во второй половине дня прогреется до 25 градусов тепла, но уже завтра температура упадет до 18 градусов и снова начнутся дожди.

Переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла сегодня ожидаются в Москве и Подмосковье, говорится в прогнозе погоды Гидрометцентра России.

"Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 22 до 24 градусов тепла, по области от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 м/c", - говорится в сообщении.

Однако продлится это тепло недолго – завтра к региону подойдет холодный фронт, снова начнутся дожди, а температура упадет до 18 градусов. А уже к выходным в регион вторгнется арктический воздух, и температура понизится до 15 градусов, что больше соответствует апрельским значениям, а не началу лета.

Атмосферное давление пока будет немного повышенным и составит 749 мм ртутного столба.