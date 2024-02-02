Восемь модульных отелей появится в Адыгее в 2024 году

Господдержка поможет создать в Адыгее уже в этом году 8 новых модульных отелей. Номерной фонд республики увеличится на 120 номеров.

В Адыгее вскоре появится 8 новых отелей, модульные сооружения будут построены в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"В 2023 году за счет дополнительного распределения средств федеральной субсидии Адыгея получила более 150 млн рублей на поддержку создания некапитальных модульных средств размещения. Из них более 100 млн будет распределено в 2024 году. Федеральным центром отобрано восемь проектов"

– глава комитета по туризму и курортам Ибрагим Билимготов

Он уточнил, что новые места размещения будут построены там, где в них есть необходимость в предгорьях под Майкопом, поблизости от точек притяжения туристов. Всего 8 модульных отелей дадут региону свыше 120 номеров, добавил Билимготов в беседе с ТАСС.