Военные США не будут вмешиваться в конфликт на стороне Израиля

Президент США заявил о том, что армия страны не будет участвовать в палестино-израильском конфликте на стороне еврейского государства. Также он отметил, что в США возросла угроза терактов на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Хозяин Овального кабинета заявил о том, что необходимость во вмешательстве армии США в палестино-израильский конфликт отсутствует.
В то же время Байден отметил, что Вашингтон обеспечит еврейское государство всем необходимым для победы над палестинскими радикалами.
«Израиль располагает одними из лучших вооруженных сил… Я гарантирую, что мы обеспечим их всем необходимым»
– Джо Байден
Далее он отметил, что в США возросла террористическая угроза в контексте обострения конфликта на Ближнем Востоке. В этой связи Джо Байден подчеркнул, то сотрудники ФБР делают все необходимое для предотвращения подобных инцидентов.