Военные США не будут вмешиваться в конфликт на стороне Израиля

Опубликовано: 6:30, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент США заявил о том, что армия страны не будет участвовать в палестино-израильском конфликте на стороне еврейского государства. Также он отметил, что в США возросла угроза терактов на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Хозяин Овального кабинета заявил о том, что необходимость во вмешательстве армии США в палестино-израильский конфликт отсутствует.

В то же время Байден отметил, что Вашингтон обеспечит еврейское государство всем необходимым для победы над палестинскими радикалами.

«Израиль располагает одними из лучших вооруженных сил… Я гарантирую, что мы обеспечим их всем необходимым»

– Джо Байден

Далее он отметил, что в США возросла террористическая угроза в контексте обострения конфликта на Ближнем Востоке. В этой связи Джо Байден подчеркнул, то сотрудники ФБР делают все необходимое для предотвращения подобных инцидентов.