Израиль сегодня получит новую партию военной помощи от США

Опубликовано: 16:19, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Израиль прибудет вторая партия военной помощи от США. Самолет с вооружением ожидается сегодня.

В пятницу 13 октября в Израиле ожидается прибытие второго самолет с американским вооружением, объявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант.

"Сотрудничество в оборонной сфере между США и Израилем, а также поддержка Израиля в Пентагоне, Белом доме и Конгрессе увеличивает наши возможности и обеспечивает нам свободу действий. Сегодня мы получим второй самолет с вооружением, необходимым Армии обороны Израиля"

– Галант

Первая авиапоставка боеприпасов была произведена двумя днями ранее.

Сегодня с визитом в Израиле находится глава Пентагона Ллойд Остин, он проводит встречи с израильским руководством. Вашингтон выражает приверженность поддержке Израиля.

Отметим, что в пятницу начинается эвакуация из Израиля американских граждан.