Вестник Кавказа

Военные инструкторы из США приехали в Армению

Военная форма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американские инструкторы прибыли в Армению. Они проведут учения по обмену опытом в области связей с общественностью и коммуникаций. На открытии программы выступил замглавы МО РА.

Армянское министерство обороны в своем телеграм-канале сообщило о приезде в республику американских военных инструкторов в рамках двустороннего оборонного сотрудничества.

Как заявили в оборонном ведомстве страны, гости из США пробудут в Армении до 5 апреля. Они проведут учения по обмену опытом в области связей с общественностью и коммуникаций в административном комплексе Минобороны РА.

В министерстве добавили, что на открытии программы со вступительной речью выступил первый замглавы армянского оборонного ведомства Эдвард Асрян.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1890 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В ЕС раскрыли детали предстоящей встречи с премьером Армении и госсекретарем США

В ЕС раскрыли детали предстоящей встречи с премьером Армении и госсекретарем США

Глава МИД Азербайджана принял посла по особым поручениям МИД РФ

Глава МИД Азербайджана принял посла по особым поручениям МИД РФ

Посол России в Ереване: Штаты рассматривают отношения с Арменией в контексте противостояния с Москвой

Посол России в Ереване: Штаты рассматривают отношения с Арменией в контексте противостояния с Москвой

В чем проблема треугольника Армения-ЕС-США? 

В чем проблема треугольника Армения-ЕС-США? 

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы