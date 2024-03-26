Военные инструкторы из США приехали в Армению

Американские инструкторы прибыли в Армению. Они проведут учения по обмену опытом в области связей с общественностью и коммуникаций. На открытии программы выступил замглавы МО РА.

Армянское министерство обороны в своем телеграм-канале сообщило о приезде в республику американских военных инструкторов в рамках двустороннего оборонного сотрудничества.

Как заявили в оборонном ведомстве страны, гости из США пробудут в Армении до 5 апреля. Они проведут учения по обмену опытом в области связей с общественностью и коммуникаций в административном комплексе Минобороны РА.

В министерстве добавили, что на открытии программы со вступительной речью выступил первый замглавы армянского оборонного ведомства Эдвард Асрян.