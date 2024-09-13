Вестник Кавказа

Водитель "Урала" устроил массовое ДТП на трассе в аэропорт

Водитель "Урала" устроил массовое ДТП на трассе в аэропорт
© Фото: пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю
Сегодня вечером на трассе Ставрополь – аэропорт водитель "Урала" не справился с управлением и перекрыл дорогу, спровоцировав массовое ДТП – к счастью, обошлось без жертв.

Сегодня вечером в Ставропольском крае произошла массовая автоавария с участием шести автомобилей, в которой пострадали два человека, сообщила пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

В районе 18:15 на первом километре автодороги "Ставрополь – аэропорт" водитель грузовика "Урал" не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Большегруз развернуло на дороге, он перекрыл проезд для других машин, из-за чего и произошло столкновение еще пяти автомобилей, передает "АиФ-Ставрополье".

Двоим пострадавшим в ДТП понадобилась помощь медиков – они были госпитализированы прибывшими бригадами "скорой помощи" с травмами различной степени тяжести.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ДПС, которые восстанавливают дорожное движение.

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