Во сколько лет дети смогут пойти в 1 класс в Грузии?

Возраст приема в школу в Грузии продолжит снижаться, рассказал глава Минобразования Георгий Амилахвари.
Согласно последним законодательным новшествам, возраст приема в школу составляет, как и раньше, 6 лет, но родители могут - исключительно на добровольной основе - записать в 1 класс ребенка, если столько ему исполнится до 1 ноября.
"Вместе с развитием школьной инфраструктуры мы думаем каждый год на месяц переносить эту дату, и уже через два года дойдем до 31 декабря"
— Георгий Амилахвари
Чиновник подчеркнул, что такое понижение возраста справедливо и будет работать в пользу детей.
Министр особо подчеркнул, что отдать в первый класс пятилетнего ребенка можно будет по желанию - решение не обязательно к исполнению. Родители сами смогут оценить готовность сына или дочери к школе и, соответственно, сделать выбор: продолжить водить его в детский сад или отправить на следующую ступень.