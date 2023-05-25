Во сколько лет дети смогут пойти в 1 класс в Грузии?

Опубликовано: 12:15, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возраст первоклассников будет и далее снижаться в Грузии. Власти считают такое решение обоснованным и выгодным для самих школьников.

Возраст приема в школу в Грузии продолжит снижаться, рассказал глава Минобразования Георгий Амилахвари.

Согласно последним законодательным новшествам, возраст приема в школу составляет, как и раньше, 6 лет, но родители могут - исключительно на добровольной основе - записать в 1 класс ребенка, если столько ему исполнится до 1 ноября.

"Вместе с развитием школьной инфраструктуры мы думаем каждый год на месяц переносить эту дату, и уже через два года дойдем до 31 декабря"

— Георгий Амилахвари

Чиновник подчеркнул, что такое понижение возраста справедливо и будет работать в пользу детей.

Министр особо подчеркнул, что отдать в первый класс пятилетнего ребенка можно будет по желанию - решение не обязательно к исполнению. Родители сами смогут оценить готовность сына или дочери к школе и, соответственно, сделать выбор: продолжить водить его в детский сад или отправить на следующую ступень.