Во сколько идут в школу в Грузии: парламент принял новый закон

Опубликовано: 22:15, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинский парламент в экстренном порядке (так как регистрация в первый класс уже в разгаре) принял закон о новом возрасте для приема в первый класс.

Возраст для приема в школу немного сдвинули в Грузии, соответствующий закон принял парламент страны.

Он по-прежнему составляет 6 лет, однако теперь, чтобы ребенка взяли в первый класс, столько ему должно исполниться до 1 ноября. Ранее отсчет велся от даты 15 октября. Учебный год в Грузии начинается 15 сентября.

Отметим, что ребенок может и не пойти в школу в таком возрасте - все зависит от желания родителей. Если они считают, что дошкольник не готов к учебе, поход в первый класс можно отложить еще на год.

Изменения предстоит подписать президенту, потом они будут официально опубликованы и лишь после этого вступят в силу, передает Sputnik Грузия.