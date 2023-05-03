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Во сколько идут в школу в Грузии: парламент принял новый закон

Прохожие на улице Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузинский парламент в экстренном порядке (так как регистрация в первый класс уже в разгаре) принял закон о новом возрасте для приема в первый класс.

Возраст для приема в школу немного сдвинули в Грузии, соответствующий закон принял парламент страны.

Он по-прежнему составляет 6 лет, однако теперь, чтобы ребенка взяли в первый класс, столько ему должно исполниться до 1 ноября. Ранее отсчет велся от даты 15 октября. Учебный год в Грузии начинается 15 сентября.

Отметим, что ребенок может и не пойти в школу в таком возрасте - все зависит от желания родителей. Если они считают, что дошкольник не готов к учебе, поход в первый класс можно отложить еще на год.

Изменения предстоит подписать президенту, потом они будут официально опубликованы и лишь после этого вступят в силу, передает Sputnik Грузия.

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