Проблемы частных школ обсудили с министром в Грузии

Опубликовано: 10:49, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Директора частных школ обсудили проблемы своих учебных заведений с министром образования Грузии. Встреча прошла по его инициативе. Аналогичные мероприятия будут проводиться регулярно

Проблемы, с которыми сталкиваются частные школы, обсудили на уровне министерства образования в Грузии, рассказали в ведомстве.

Во встрече участвовали глава ведомства и директора частных школ.

"Мы интересуемся проблемами и вызовами в связи с частными школами. Мы думаем, что развитию частного сектора нужна поддержка как на школьных, так и на других ступенях"

— Георгий Амилахвари

По словам министра, именно с этой целью и устраивалась встреча, на которой удалось поднять много острых вопросов.

Уточняется, что руководители учебных заведений высоко оценили идею проведения таких мероприятий. Они уверены, что формат прямого общения с министром позволит быстрее преодолеть вызовы в этой сфере.

Амилахвари предложил, чтобы такие беседы устраивались регулярно. Его инициатива получила поддержку.