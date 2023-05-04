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Проблемы частных школ обсудили с министром в Грузии

Проблемы частных школ обсудили с министром в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Директора частных школ обсудили проблемы своих учебных заведений с министром образования Грузии. Встреча прошла по его инициативе. Аналогичные мероприятия будут проводиться регулярно

Проблемы, с которыми сталкиваются частные школы, обсудили на уровне министерства образования в Грузии, рассказали в ведомстве.

Во встрече участвовали глава ведомства и директора частных школ.

"Мы интересуемся проблемами и вызовами в связи с частными школами. Мы думаем, что развитию частного сектора нужна поддержка как на школьных, так и на других ступенях"

— Георгий Амилахвари

По словам министра, именно с этой целью и устраивалась встреча, на которой удалось поднять много острых вопросов.

Уточняется, что руководители учебных заведений высоко оценили идею проведения таких мероприятий. Они уверены, что формат прямого общения с министром позволит быстрее преодолеть вызовы в этой сфере.

Амилахвари предложил, чтобы такие беседы устраивались регулярно. Его инициатива получила поддержку.

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