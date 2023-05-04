Проблемы частных школ обсудили с министром в Грузии

Проблемы, с которыми сталкиваются частные школы, обсудили на уровне министерства образования в Грузии, рассказали в ведомстве.
Во встрече участвовали глава ведомства и директора частных школ.
"Мы интересуемся проблемами и вызовами в связи с частными школами. Мы думаем, что развитию частного сектора нужна поддержка как на школьных, так и на других ступенях"
— Георгий Амилахвари
По словам министра, именно с этой целью и устраивалась встреча, на которой удалось поднять много острых вопросов.
Уточняется, что руководители учебных заведений высоко оценили идею проведения таких мероприятий. Они уверены, что формат прямого общения с министром позволит быстрее преодолеть вызовы в этой сфере.
Амилахвари предложил, чтобы такие беседы устраивались регулярно. Его инициатива получила поддержку.