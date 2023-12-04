Власти РФ выделят на ЖКХ и энергетику Северного Кавказа 10 млрд рублей

Из федерального бюджета России в течение двух лет будет выделено более 10 млрд рублей на поддержку сферы ЖКХ и энергетическую отрасль Северного Кавказа.

Российские власти намерены выделить на развитие и поддержку Северного Кавказа свыше 10 млрд рублей в течение двух лет. Эти средства будут отправлены на модернизацию жилищно-коммунальной сферы и энергетической отрасли регионов. Соответствующий документ был подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"В федеральном бюджете на 2024-2026 годы на эти цели предусмотрено почти 10,5 млрд рублей. Финансирование обеспечит реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства"

– постановление правительства РФ

Отмечается, что в прошлом году на подобные цели власти потратили почти почти 1 млрд рублей.

В рамках этой программы будут усовершенствованы социально-значимые сферы, установлены оптимальные тарифы и привлечен квалифицированный персонал.