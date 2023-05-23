Власти Кабардино-Балкарии запретили беспилотники

Опубликовано: 12:28, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Кабардино-Балкарии вслед за Ставропольем, Кубанью, Северной Осетией и Ростовской областью запретили жителям региона использовать в его воздушном пространстве любые беспилотные летательные аппараты.

Оперативный штаб при главе Кабардино-Балкарии запретил местным жителям использовать любые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в воздушном пространстве над территорией региона, сообщили в аппарате оперативного штаба.

Запрет на использование БПЛА вводится на все аппараты весом от 150 г до 30 кг за исключением используемых в установленном законодательством порядке. Также все аппараты подлежат обязательной регистрации, передает "Интерфакс".

Органам местного самоуправления поручено усилить контроль за соблюдением этих правил, а также информировать полицию и контролирующие организации о выданных разрешениях на полеты.

В отношении нарушителей запрета будут предприняты жесткие меры административного воздействия, говорится в сообщении.