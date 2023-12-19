Вестник Кавказа

Власти Ингушетии ликвидировали очереди в детские сады

Власти Ингушетии ликвидировали очереди в детские сады
© Фото: Telegram-канал главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова
В ушедшем 2023 году Ингушетия впервые достигла 100% доступности дошкольного образования, а очереди в детские сады ушли в прошлое.

Форсированные темпы строительства детских дошкольных учреждений в Ингушетии позволили республике впервые достичь их 100% доступности, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Мы впервые достигли 100% доступности дошкольного образования. В 2023 году велось строительство 12 школ, мощность 6 778 мест, рабочих мест - 988, 13 дошкольных учреждений на 1 730 мест, рабочих мест - 688"

- Махмуд-Али Калиматов

В начале работы по реализации национальных проектов устроить ребенка в детски сад могли себе позволить лишь 49% жителей региона.

"В 2023 году велось строительство 12 школ, мощность - 6 778 (рабочих мест - 988), 13 - дошкольных учреждений на 1 730 мест (рабочих мест - 688)"

- Махмуд-Али Калиматов

Всего по нацпроекту "Образование" в регионе открыли 20 центров, где есть возможность дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, добавил глава региона. 

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