Власти Ингушетии ликвидировали очереди в детские сады

Форсированные темпы строительства детских дошкольных учреждений в Ингушетии позволили республике впервые достичь их 100% доступности, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.
"Мы впервые достигли 100% доступности дошкольного образования. В 2023 году велось строительство 12 школ, мощность 6 778 мест, рабочих мест - 988, 13 дошкольных учреждений на 1 730 мест, рабочих мест - 688"
- Махмуд-Али Калиматов
В начале работы по реализации национальных проектов устроить ребенка в детски сад могли себе позволить лишь 49% жителей региона.
"В 2023 году велось строительство 12 школ, мощность - 6 778 (рабочих мест - 988), 13 - дошкольных учреждений на 1 730 мест (рабочих мест - 688)"
- Махмуд-Али Калиматов
Всего по нацпроекту "Образование" в регионе открыли 20 центров, где есть возможность дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, добавил глава региона.