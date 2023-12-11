Коррупция на уровне детсада: в Дагестане проверят дошкольные учреждения

В детских садах Дагестана творится беспредел – коррупция добралась и до воспитателей, которым доверены детские судьбы, заявил глава региона Сергей Меликов.

В ряде детских садов Дагестана царит беспредел – в них невозможно бесплатно устроить детей, заявил глава Дагестана Сергей Меликов, сообщает пресс-служба главы республики.

"Меликов поручил правительству Дагестана проверить детские сады на предмет коррупции в течение первых двух месяцев грядущего года"

- пресс-служба главы Дагестана

Глава региона рассказал о том, что в один из детских садов не приняли дочь участника СВО, передает "Интерфакс".

"В первый раз отказали якобы из-за отсутствия мест, во второй раз сослались на карантин. Однако выяснилось, что в тот же период другая семья посредством дачи взятки устроила ребенка в этот же сад"

- Сергей Меликов

Глава Дагестана уже предупредил глав муниципалитетов о предстоящих проверках дошкольных учреждений и попросил подключиться к этой работе дагестанских правоохранителей.