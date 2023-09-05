Сергей Меликов ушел в отпуск

Глава Дагестана отправился в отпуск. Детали рассказали в администрации Сергея Меликова.

Руководитель Республики Дагестан отправился в отпуск, об этом сообщили в его администрации.

"С завтрашнего дня глава Дагестана Сергей Меликов уходит в очередной плановый отпуск"

– пресс-служба

В ведомстве уточнили, что глава региона будет отдыхать до четверга 28 декабря. Все это время его обязанности будет выполнять председатель правительства.

В сообщении отмечено также, что во время отпуска Меликова ждет диспансеризация – она проводится по плану.