Отпуска летом не было у большинства россиян

Опубликовано: 10:12, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сходить в отпуск летом 2023 года получилось у 44% россиян, при этом лучшим месяцем для отдыха опрошенные считают август.

Большинство россиян не были в отпуске этим летом, следует из опроса проекта VK Здоровье Mail.ru.

Отдых летом текущего года состоялся у 44% респондентов, не планируют отдыхать 39% россиян, построили планы - 17%.

Отпуск длиной в месяц находят идеальным 36% опрошенных, при этом чаще всего (49%) россияне отдыхают 10-14 дней.

Август - идеальный для отпуска месяц, считают 27% респондентов. На один процент меньше голосов получил июль. Третьем место занял сентябрь - 23%.

Где отдыхали россияне этим летом? На море внутри страны - 30%, на море за границей - 18%, в городах России - 23%, в горах России - 7%, в деревне - 7%, на даче - 6%.

Участие в онлайн-опросе приняли 5,5 тыс человек.