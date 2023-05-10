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Власти Грузии отрицают влияние на Россию

Власти Грузии отрицают влияние на Россию
© Фото: Сайт парламента Грузии
Грузинское руководство никак не связано с отменой виз и восстановлением прямых авиарейсов с Россией, заявил спикер парламента. По словам Шалвы Папуашвили, Москва принята такое решение абсолютно самостоятельно.

Тбилиси никоим образом не повлиял и не мог повлиять на решение Москвы, отменившей визы для граждан Грузии и снявшей запрет на прямые полеты, такое заявление сделал спикер парламента.

"И введение, и снятие этих санкций - вопрос только России, и мы не могли оказать на это какого-либо влияния"

— Шалва Папуашвили

Грузия и санкции против России

Председатель законодательного органа напомнил, что Тбилиси ранее четко озвучил свою позицию по двум вопросам и продолжает неукоснительно ее придерживаться.

Во-первых, напомнил он, Грузия не будет местом, где можно обойти санкции.

Во-вторых, подчеркнул Папуашвили, Грузия не будет вводить антироссийские санкции, преследуя при этом интересы грузинского народа.

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