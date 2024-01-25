Вирусные заболевания закрывают школы и детские сады в Северной Осетии

В Северной Осетии несколько десятков учебных учреждений были вынуждены закрыться на карантин в связи с массовым заболеванием детей вирусами.

Вирусные заболевания атакуют школы и детские сады Северной Осетии. Часть образовательных учреждений республики были вынуждены уйти на карантин. Информацию об этом озвучила замруководителя управления Роспотребнадзора Северной Осетии Зарема Каболова.

"На сегодняшний день у нас 17 школ закрыты и 606 классов, а также 17 дошкольных образовательных учреждений и 28 групп"

- Зарема Каболова

Каболова рассказала, что школы и детские переходят на дистанционное обучение или же приостанавливают работы в том случае, если отсутствует 20% учеников.

Ранее в республике уже отмечали рост заболеваемости, в связи с чем с 22 января были закрыты 33 образовательных организаций.