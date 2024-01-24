Грипп и ОРВИ закрыли на карантин два десятка школ Дагестана

За минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Дагестане выросла более чем на 7%. В связи с этим учащихся 20 образовательных учреждений попросили временно посидеть дома.

На фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Дагестане ушли на карантин свыше 20 школ. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Там отметили, что за последнюю неделю заболеваемость выросла на 7,3%.

"За четвертую неделю в республике зарегистрировано 3 703 случая ОРВИ, на предыдущей неделе было зафиксировано 3 430 случаев. По состоянию на 29 января 2024 года в 24 образовательных учреждениях республики введен карантин"

– пресс-служба управления