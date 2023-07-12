Вертолет в три захода эвакуировал пострадавших туристов в Северной Осетии

Опубликовано: 20:42, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ГУ МЧС России по Северной Осетии

Вертолету осетинских спасателей сегодня пришлось сделать три рейса на перевал Комлагат, откуда он эвакуировал троих пострадавших во время восхождения альпинистов, скатившихся вниз со склона.

Сотрудники МЧС России по Северной Осетии поделились деталями операции по спасению группы туристов, сорвавшихся со склона в Бадском ущелье, сообщает пресс-служба главного управления.

В первый раз сесть вертолету рядом с пострадавшими не позволил сильный ветер и сложный рельеф местности: несколько раз попробовав приземлиться, экипаж увел Ми-8 на дозаправку, передает "АиФ-Ставрополье".

Посадить винтокрылую машину не удалось и во второй раз, но этот рейс был удачнее: борт вертолета завис над альпинистами и поднял их, используя лебедку.

"Первой подняли девушку с наиболее серьезными травмами. Она находилась в спасательской акье (специальных носилках). Затем на борт приняли еще двух пострадавших, а также участницу альпгруппы, которой стало плохо. За каждым - тремя женщинами и одним мужчиной - спускался спасатель. Он же сопровождал их при подъеме"

- начальник Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России Арсен Чегаев

Третий рейс вертолет сделал за руководителем группы – у женщины было сильное недомогание, поднимать ее на борт тоже пришлось в воздухе, с помощью лебедки. Вместе с ней забрали весь груз альпгруппы.

После того, как вертолет сел на аэродроме, пострадавших передали бригадам скорой помощи.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в понедельник, 11 июля, группа альпинистов, состоящая из шести человек, двигалась по перевалу Комлагат, когда трое из них скатились на 300 метров вниз, получив различные травмы. На поиски путешественников направили усиленную группу МЧС. Спасатели добрались до них накануне и разбили там лагерь для ночлега. Состояние пострадавших удовлетворительное, им была оказана первая помощь.